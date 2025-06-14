Жена Запашного рассказала о бомбоубежищах в израильских квартирах

Жена дрессировщика Запашного рассказала об оборудованных бомбоубежищах в Израиле

Супруга известного дрессировщика Аскольда Запашного Эллен рассказала, как оборудованы комнаты-бомбоубежища в израильских квартирах. Кадрами поделился брат Аскольда Эдгар в своем Telegram-канале.

По ее словам, подобные помещения для укрытия от ракетных обстрелов есть в каждом израильском доме, возведенном после 1996 года. Эллен добавила, что с виду комната ничем не отличается от обычной, однако стены сделаны из очень толстого металла, при этом окна и двери закрываются на засовы.

Ранее сообщалось, что Иран выпустил по Израилю очередную волну ракет. Тем временем, как указали официальные лица Ирана, ответная операция в отношении еврейского государства продлится столько, сколько будет для этого необходимо.