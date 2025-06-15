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16:23, 15 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о повреждении здания Boeing в Киеве после российского удара

FT: Российский удар повредил здание американской корпорации Boeing в Киеве
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Здание, которое использует американская авиастроительная корпорация Boeing в Киеве, повреждено в результате российского удара в ночь на 9 июня. Об этом со ссылкой на несколько источников и фотографии с места происшествия пишет Financial Times (FT).

Сотрудники компании, украинские чиновники и глава Американской торговой палаты в Украине (ACC) утверждают, что помещение попало под одну из самых интенсивных атак за все время боевых действий.

Вместе с тем заместитель генерального директора по работе Boeing на Украине Андрей Корягин подчеркнул, что сбоев в работе, несмотря на ущерб помещениям, не произошло.

В материале отмечается, что удар по офису Boeing может разозлить президента США Дональда Трампа, который и без того заявлял, что все больше разочаровывается в Москве.

Ранее Трамп в очередной раз объявил, что конфликта между Россией и Украиной не должно было произойти и возложил вину на то, что он начался, на своего предшественника Джо Байдена. Таким образом американский лидер объясняет невыполнение своих предвыборных обещаний по поводу остановки конфликта в короткие сроки после того, как он вернется к власти.

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