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14:42, 15 июня 2025Мир

Стало известно о тайном провозе МОССАД запчастей для беспилотников в Иран

WSJ: Израиль тайно провозил в Иран запчасти для беспилотников перед атакой
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vahid Salemi / AP

Израиль перед атакой на Иран тайно провозил туда компоненты для сбора беспилотных летательных аппаратов и боеприпасы в течение нескольких месяцев. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Беспилотники, как уточняется, завозили по частям в Иран израильские агенты, после чего их собирали на месте. Боеприпасы туда привозились в чемоданах, грузовиках и контейнерах.

Разведывательная служба МОССАД, как утверждают собеседники издания, готовилась к операции несколько лет. Она изучила расположение комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и ракетных пусковых установок. Впоследствии небольшие вооруженные отряды вывели из строя системы ПВО еще до того, как они могли сработать.

Иранские силовики ранее задержали двух человек, которых считают агентами израильской разведки МОССАД. В Иране также обнаружили несколько автомобилей, в которых перевозились израильские дроны.

ЖЗЛ
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