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23:45, 15 июня 2025Мир

Неподалеку от посольства России в Тегеране слышны звуки работы ПВО

Неподалеку от российского посольства в Тегеране слышны звуки работы ПВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Неподалеку от российского посольства в Тегеране слышны звуки работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет РИА Новости.

Из-за ухудшения обстановки в Иране консульский отдел посольства России в Тегеране объявил о временной приостановке работы. Связаться с российским дипломатическим ведомством при необходимости можно по телефону (круглосуточная горячая линия) или через мессенджер WhatsApp.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В ответ на удары по своей территории Исламская Республика начала военную операцию против Израиля.

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