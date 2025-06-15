Неподалеку от посольства России в Тегеране слышны звуки работы ПВО

Неподалеку от российского посольства в Тегеране слышны звуки работы ПВО

Неподалеку от российского посольства в Тегеране слышны звуки работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет РИА Новости.

Из-за ухудшения обстановки в Иране консульский отдел посольства России в Тегеране объявил о временной приостановке работы. Связаться с российским дипломатическим ведомством при необходимости можно по телефону (круглосуточная горячая линия) или через мессенджер WhatsApp.

13 июня Израиль нанес удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу Ирана. В ответ на удары по своей территории Исламская Республика начала военную операцию против Израиля.

