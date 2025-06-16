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23:08, 16 июня 2025Интернет и СМИ

В Китае предупредили Киев о надвигающейся проблеме

Guancha: Уклонисты становятся народными героями на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Glib Albovsky / Unsplash

На Украине ролики с уклонистами набирают такую популярность, что отдельные чиновники начали призывать к запрету соцсетей, это создает почву для обострения социального конфликта. Об этом сообщает китайский портал Guancha.

«Лица, поддерживающие грубую мобилизационную политику Киева, часто обвиняют социальные сети в распространении видеороликов, которые оказывают разрушительное воздействие на систему рекрутинга», — отмечается в публикации.

В статье говорится, что ролики с уклонистами привлекают все больше внимания, а это значит, что отказ от военной службы может превратиться в «доминирующую тенденцию среди украинцев в ближайшие месяцы».

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Украинцы незаметно становятся сочувствующими и даже сторонниками уклонистов, а такое поведение, в свою очередь, может перерасти в организованную политическую силу, предупреждает автор материала.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко рассказала, что жители страны являются заложниками киевского режима. По ее словам, некоторые люди пытаются пересечь границу, но «их ловят и стреляют в затылок»

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