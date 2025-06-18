Кубок Стэнли сломали

Хоккеисты «Флориды Пантерс» сломали Кубок Стэнли во время празднования победы

Хоккеисты клуба «Флорида Пантерс» сломали Кубок Стэнли во время празднования победы в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги против «Эдмонтон Ойлерс». Об этом сообщает Gino Hard.

По информации источника, победители повредили трофей еще на льду. Отмечается, что на краю чаши кубка появилась трещина.

В финале Кубка Стэнли 2025 года «Флорида Пантерс» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс». Окончательный счет в серии — 4-2.

В составе победителей выступили двое россиян — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов. Россияне завоевали трофей в рекордный десятый раз подряд.