Мария Захарова заявила об обедневшем без России мировом спорте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила влияние отсутствия российских спортсменов на мировой спорт. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Захаровой, он обеднел и осиротел без россиян. «А за последние десятилетия в целом он был подвержен такому количеству различных деструктивных влияний, что, к сожалению, можно говорить о том, что он еще и деградировал», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила о дебилизации мирового спорта. Захарову возмутили прецеденты с участием в соревнованиях мужчин, которые идентифицируют себя как женщины.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых видах спорта представители страны выступают в нейтральном статусе.

