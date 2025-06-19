Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила влияние отсутствия российских спортсменов на мировой спорт. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Захаровой, он обеднел и осиротел без россиян. «А за последние десятилетия в целом он был подвержен такому количеству различных деструктивных влияний, что, к сожалению, можно говорить о том, что он еще и деградировал», — заявила Захарова.
Ранее официальный представитель МИД заявила о дебилизации мирового спорта. Захарову возмутили прецеденты с участием в соревнованиях мужчин, которые идентифицируют себя как женщины.
В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых видах спорта представители страны выступают в нейтральном статусе.