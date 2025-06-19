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17:19, 19 июня 2025Спорт

Захарова заявила об обедневшем без России мировом спорте

Мария Захарова заявила об обедневшем без России мировом спорте
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила влияние отсутствия российских спортсменов на мировой спорт. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Захаровой, он обеднел и осиротел без россиян. «А за последние десятилетия в целом он был подвержен такому количеству различных деструктивных влияний, что, к сожалению, можно говорить о том, что он еще и деградировал», — заявила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД заявила о дебилизации мирового спорта. Захарову возмутили прецеденты с участием в соревнованиях мужчин, которые идентифицируют себя как женщины.

В конце февраля 2022-го большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). В некоторых видах спорта представители страны выступают в нейтральном статусе.

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