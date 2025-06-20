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22:50, 20 июня 2025Спорт

Итальянский политик назвал способ наладить отношения с Россией

Итальянский политик Тоскано назвал футбол способом наладить отношения с Россией
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Итальянский политик Франческо Тоскано назвал способ наладить отношения с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что футбол мог бы стать полезным инструментом для восстановления отношений между странами. «Это может стать хорошим поводом и важным временем, чтобы попытаться восстановить диалог», — посчитал он, назвав целесообразным проведение товарищеского матча между сборными Италии и России.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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