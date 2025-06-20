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12:53, 20 июня 2025Экономика

В России обсудят изменение цены отсечения в бюджетном правиле

Силуанов признал возможность пересмотра цены отсечения в бюджетном правиле
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Правительство будет обсуждать пересмотр цены отсечения в бюджетном правиле, потому что текущие 60 долларов за баррель выглядят слишком оптимистично. Об этом в интервью «России 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр финансов страны Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

В то же время он заметил, что потенциальное изменение должно быть аккуратным, сам по себе вопрос непростой, говорить заранее о каких-то решениях нельзя.

Глава Минфина напомнил, что в прошлые годы, когда страна столкнулась с ограничениями, текущая цена отсечки дала дополнительный ресурс, позволивший поддержать экономику. Но теперь цены на российскую нефть нередко опускаются ниже этой отметки.

Под ценой отсечения понимают такую стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals, рассчитываемую для налогообложения, при превышении которой излишки доходов направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а если цена ниже, то выпадающие доходы бюджета из этого фонда компенсируются.

Таким образом, нынешняя цена отсечения ведет к исчерпанию фонда, но если ее снизить, то придется сокращать и расходы бюджета.

Поэтому, по словам Силуанова, если двигаться в этом направлении, то нужно подумать, как «не навредить тем расходам, приоритетам, которые выстроены в бюджете, делать это очень аккуратно».

В конце апреля Силуанов уже говорил, что цена отсечения на уровне 60 долларов за баррель уже не отвечает вызовам времени. Для снижения рисков следует довести ликвидные активы как минимум до уровня трехлетнего бесперебойного финансирования расходных обязательств при стрессовом варианте развития на нефтяном рынке.

Однако в мае на фоне пересмотра федерального бюджета на текущий год с трехкратным ростом дефицита Силуанов утверждал, что изменение цены отсечения в бюджетном правиле не будет предполагаться при подготовке проекта основного финансового документа страны на 2026-2028 годы.

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