В РФС отреагировали на задержание владельца клуба РПЛ

Митрофанов о задержании владельца «Торпедо»: РФС помогает правоохранителям

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов отреагировал на задержание владельца клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Торпедо» Леонида Соболева. Его комментарий передает «Чемпионат».

Митрофанов подчеркнул, что РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. «Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола. РФС оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности», — заявил он. Кроме того, департамент защиты игры проведет проверку и передаст дело в контрольно-дисциплинарный комитет.

Накануне стало известно, что Леонида Соболева, а также директора «Торпедо» Валерия Скородумова задержали. Их заподозрили в попытке дачи взятки судье за принятие решения в пользу команды. В их отношении возбуждено уголовное дело.

По итогам минувшего сезона «Торпедо» заняло второе место в Первой лиге. Это позволило московскому клубу вернуться в РПЛ.