В Госдуме высмеяли заявления Гашека против России

Депутат Свищев заявил, что в НХЛ перестали обращать внимание на заявления Гашека

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высмеял заявления олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека против появления российских флагов на чемпионском параде в честь победы «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев посчитал, что в Национальной хоккейной лиге уже давно перестали обращать внимание на «умалишенности» Гашека. «Он просто работает на самопиар, чтобы пенсионера хоть кто-то помнил», — добавил он.

Ранее Гашек возмутился появлением российских флагов на чемпионском параде в честь победы «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли. Он в очередной раз назвал происходящее рекламой действий российского политического руководства.

Чемпионский парад «Флориды» прошел 22 июня. Российский вратарь команды Сергей Бобровский и его соотечественник — защитник Дмитрий Куликов надели на мероприятие российские флаги.