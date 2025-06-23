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17:59, 23 июня 2025Спорт

В Госдуме высмеяли заявления Гашека против России

Депутат Свищев заявил, что в НХЛ перестали обращать внимание на заявления Гашека
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Petr David Josek / АР

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высмеял заявления олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека против появления российских флагов на чемпионском параде в честь победы «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли. Его слова приводит РИА Новости.

Свищев посчитал, что в Национальной хоккейной лиге уже давно перестали обращать внимание на «умалишенности» Гашека. «Он просто работает на самопиар, чтобы пенсионера хоть кто-то помнил», — добавил он.

Ранее Гашек возмутился появлением российских флагов на чемпионском параде в честь победы «Флориды Пантерс» в Кубке Стэнли. Он в очередной раз назвал происходящее рекламой действий российского политического руководства.

Чемпионский парад «Флориды» прошел 22 июня. Российский вратарь команды Сергей Бобровский и его соотечественник — защитник Дмитрий Куликов надели на мероприятие российские флаги.

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