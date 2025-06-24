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12:19, 24 июня 2025Путешествия

В России массово закрыли аэропорты из-за угрозы атаки беспилотников

Росавиация: В аэропортах Ульяновска и Самары ввели ограничения на полеты
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Аэропорты России массово закрыли из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Так, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. Кроме того, план «Ковер» действует в авиагаванях Пензы и Саратова.

Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее из-за возможной атаки беспилотников приостановил работу аэропорт Тамбова. Ограничения там действуют примерно с 8:30.

В ночь на 14 июня также закрывали аэропорты Внуково и Шереметьево в Москве. В это время средства ПВО сбили в столичном регионе два дрона, а один попал в квартиру жилого дома в Красногорске.

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