В России массово закрыли аэропорты из-за угрозы атаки беспилотников

Росавиация: В аэропортах Ульяновска и Самары ввели ограничения на полеты

Аэропорты России массово закрыли из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Так, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Самары и Ульяновска. Кроме того, план «Ковер» действует в авиагаванях Пензы и Саратова.

Уточняется, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее из-за возможной атаки беспилотников приостановил работу аэропорт Тамбова. Ограничения там действуют примерно с 8:30.

В ночь на 14 июня также закрывали аэропорты Внуково и Шереметьево в Москве. В это время средства ПВО сбили в столичном регионе два дрона, а один попал в квартиру жилого дома в Красногорске.