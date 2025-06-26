Европа и США разошлись в вопросе Украины

Премьер Бельгии де Вевер: Европа и США разошлись в вопросе поддержки Украины

Европа и США очевидно разошлись в позиции по вопросу поддержки Украины. Об этом заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что у нас больше нет единой точки зрения на Украину. И я думаю, Европа должна извлечь из этого урок, должна стратегически стать сильнее. У нас недостаточно возможностей, чтобы заменить американцев на местах», — сказал он.

По его словам, проукраинская позиция в Европе более выражена, чем в США. Он призвал продемонстрировать эту позицию на саммите Европейского союза (ЕС), поскольку саммит НАТО в этом отношении стал провальным.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО во время президентства американского лидера Дональда Трампа. По его мнению, несмотря на это, в долгосрочной перспективе вступление Киева в альянс возможно.