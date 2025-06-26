Новая глава МОК впервые ответила на вопрос о российских спортсменах на Олимпиаде-2026

МОК рассмотрит вопрос допуска россиян к Олимпиаде-2026 на заседаниях исполкома

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри ответила на вопрос о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2026 года в Италии. Ее слова приводит РИА Новости.

Ковентри заявила, что исполнительный комитет МОК рассмотрит этот вопрос в ближайшие месяцы на будущих заседаниях исполкома. Она подчеркнула, что это может произойти в сентябре и чуть позже в декабре.

Ковентри была избрана новой главой МОК 20 марта. 26 февраля в отставку подал немец Томас Бах, который занимал этот пост с 2013 года.

Ранее в МОК заявили, что обсуждают вопрос допуска российских атлетов на зимнюю Олимпиаду-2026. Они рассказали, что объясняют зимним федерациям, что на летних Играх нейтральный статус стал полезным.