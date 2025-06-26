Россиянка пыталась покормить кошку и выпала из окна

В Москве пенсионерка пыталась покормить дворовую кошку и выпала из окна

В Москве пенсионерка пыталась покормить дворовую кошку и выпала из окна. Спасти россиянку не удалось. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Все произошло в доме по 1-й улице Машиностроения. Один из очевидцев заметил в окне пожилую женщину, которая старалась привлечь внимание животного. Предположительно, горожанка хотела покормить кошку, однако не удержалась и сорвалась вниз.

Она упала с четвертого этажа, прибывшие медики не смогли ее реанимировать.

До этого стало известно, что в Екатеринбурге 22-летнюю женщину нашли под окнами дома после ссоры с мужем. Знакомые поделились, что у молодой женщины были «определенные психические проблемы».

Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Еще раньше в деревне Новое Девяткино Ленинградской области 19-летнего студента обнаружили под окнами дома после разговора с отцом.