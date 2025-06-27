Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ига Швёнтек
2:0
Завершен
Жасмин Паолини
Бад-Хомбург
Майя Джойнт
2:0
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Истбурн (ж)
Палмейрас
Завтра
19:00 (Мск)
Ботафого
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
Бенфика
Завтра
23:00 (Мск)
Челси
Клубный чемпионат мира — 2025|1/8 финала
20:02, 27 июня 2025Спорт

Клуб КХЛ исключен из лиги на четыре года

Прекративший существование «Витязь» исключен из КХЛ на четыре года
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Прекративший существование подмосковный «Витязь» исключен из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на четыре года. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.

По решению совета директоров лиги, «Витязь» не будет входить в число участников КХЛ до сезона 2029/2030. Также решено присвоить статус неограниченно свободных агентов игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на них не перейдут в порядке обмена к другому клубу.

В июне стало известно, что «Витязь» снялся со следующего сезона КХЛ из-за проблем с финансированием. Также в следующем сезоне Молодежной хоккейной лиги не сыграет дублирующий состав «Витязя».

Ранее о попытках спасти «Витязь» рассказывал бывший тренер СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг. «Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

    Туристов предупредили об обрушившихся на Европу сильных ливнях и аномальной жаре

    43-летняя Наталья Подольская опубликовала видео в крошечном бикини

    Путин заявил о конце игры в одни ворота с Западом

    Названы любимые регионы России для путешествий у зумеров

    Трамп высказался о новом ударе по Ирану

    Стюардесса назвала запретную для полета на самолете одежду

    Стал известен простой способ укрепить брак

    Клуб КХЛ исключен из лиги на четыре года

    Туристка решила покорить гору в Перу, замерзла и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости