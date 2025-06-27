Клуб КХЛ исключен из лиги на четыре года

Прекративший существование подмосковный «Витязь» исключен из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на четыре года. Об этом сообщает официальный сайт КХЛ.
По решению совета директоров лиги, «Витязь» не будет входить в число участников КХЛ до сезона 2029/2030. Также решено присвоить статус неограниченно свободных агентов игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года, если до указанной даты спортивные права на них не перейдут в порядке обмена к другому клубу.
В июне стало известно, что «Витязь» снялся со следующего сезона КХЛ из-за проблем с финансированием. Также в следующем сезоне Молодежной хоккейной лиги не сыграет дублирующий состав «Витязя».
Ранее о попытках спасти «Витязь» рассказывал бывший тренер СКА из Санкт-Петербурга Роман Ротенберг. «Я не буду говорить, какие клубы за годы работы в КХЛ удалось спасти, это было не раз. И делали это вместе», — отметил он.