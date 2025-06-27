Российским банкам пригрозили за махинации с условиями по вкладам

В последнее время клиенты российских банков стали жаловаться на то, что кредитные организации навязывают им дополнительные условия повышения ставки по вкладам. Об этом сообщил Telegram-канал Банка России.
Среди таких условий могут быть оборот по карте, наличие на счетах остатков в течение двух-трех месяцев, подписки на разные пакеты и так далее. Однако те банки, которые заманивают клиентов якобы высокими ставками, а потом ставят тех перед необходимостью выполнить массу условий, в итоге теряют клиентов.
Как сообщил регулятор, он уже выпустил рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторит их исполнение.
«Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», — заверил Центробанк.
Ранее появился прогноз, что россияне могут в массовом порядке отказаться от того, чтобы нести деньги в банки.
Также известно, что после июньского заседания регулятора в России зафиксировали самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам. В среднем они опустились на 0,81-1,22 процентных пункта.