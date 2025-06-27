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17:53, 27 июня 2025Экономика

Российским банкам пригрозили за махинации с условиями по вкладам

ЦБ: В РФ может появиться банковский стандарт, касающийся условий по вкладам
Кирилл Луцюк

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В последнее время клиенты российских банков стали жаловаться на то, что кредитные организации навязывают им дополнительные условия повышения ставки по вкладам. Об этом сообщил Telegram-канал Банка России.

Среди таких условий могут быть оборот по карте, наличие на счетах остатков в течение двух-трех месяцев, подписки на разные пакеты и так далее. Однако те банки, которые заманивают клиентов якобы высокими ставками, а потом ставят тех перед необходимостью выполнить массу условий, в итоге теряют клиентов.

Как сообщил регулятор, он уже выпустил рекомендации банкам по честному информированию об условиях договора вкладов в дистанционных каналах и мониторит их исполнение.

«Если будет необходимо, мы подготовим предложения по поправкам в законы или выпустим специальный банковский стандарт», — заверил Центробанк.

Ранее появился прогноз, что россияне могут в массовом порядке отказаться от того, чтобы нести деньги в банки.

Также известно, что после июньского заседания регулятора в России зафиксировали самое массовое снижение ставок по рублевым вкладам. В среднем они опустились на 0,81-1,22 процентных пункта.

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