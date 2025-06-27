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13:50, 27 июня 2025Экономика

Шансы юаня потеснить доллар оценили

Колумбийско-Евразийская торговая палата: Доллар уступит мировое лидерство юаню
Кирилл Луцюк
СюжетПМЭФ

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Доллар не сможет остаться главной мировой валютой. Об этом по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес. Его процитировало РИА Новости.

Он заявил, что уверен в предстоящей утрате долларом его нынешнего статуса. Новой мировой валютой станет юань. Как полагает Гонсалес, этот переход будет обеспечен могуществом китайской экономики.

Ранее сообщалось, что из-за трений между Белым домом и действующим руководством Федеральной резервной системы инвесторы утратили веру в надежность доллара, который упал до минимума к евро и швейцарскому франку.

Европейские эксперты полагают, что положение дел в мировой экономике изменилось и у евро появился шанс выступить в качестве реальной альтернативы доллару. Однако евро тем временем уже уступил золоту статус второго по значимости резервного актива для центральных банков.

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