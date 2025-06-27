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07:40, 27 июня 2025Экономика

Выдача кредиток в России упала до минимума с начала 2021 года

РИА Новости: Число выданных кредиток упало ниже 1 млн впервые с начала 2021 года
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

По итогам мая 2025 года количество выданных в России кредитных карт впервые с первого квартала 2021-го опустилось ниже одного миллиона штук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

За последний месяц весны отечественный финансовые организации выдали гражданам в общей сложности 986 тысяч кредиток, уточнили аналитики. В годовом выражении показатель сократился в 2,3 раза, а в месячном — на 3,7 процента. «В последний раз подобные объемы выдачи кредитных карт встречались в первом квартале 2021 года», — резюмировали эксперты.

При этом средний лимит по «пластику» за отчетный период увеличился на 1,6 процента в месячном и на 5,7 процента в годовом выражении, достигнув отметки в 107,2 тысячи рублей. Исторический максимум, напомнили аналитики, был зафиксирован в октябре 2024 года. Тогда показатель составил 112,9 тысячи. Таким образом, майский показатель не дотянул до рекорда 5,7 тысячи.

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21 марта 2025

Ранее об обрушении выдачи кредиток в России сообщило Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По данным аналитиков организации, в мае число одобренных заявок в стране сократилось на 60 процентов в годовом выражении, а максимальный долг по такого рода банковским продуктам составил 127 тысяч рублей. В целом же за первые пять месяцев 2025 года число выдач упало вдвое.

Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин они отнесли ужесточение требований к потенциальным заемщикам, а также высокую ключевую ставку, которая резко снизила доступность кредитов в стране и привела к заметному росту рыночных ставок. Ряд аналитиков сходится во мнении, что подобная ситуация на внутреннем рынке будет фиксироваться еще долго. В обозримой перспективе ожидать полноценного кредитного ренессанса в РФ не стоит, заявил представитель ВТБ. По его мнению, ставки по кредитам и кредитным картам в стране еще долго будут находиться на «экстравысоком» уровне.

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