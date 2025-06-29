В Киргизии рассказали о борьбе за правду о Второй мировой войне

Кулубаев: Киргизия поддерживает борьбу за правду о Второй мировой войне

Киргизия поддерживает борьбу России за правду о Второй мировой войне и выступает за сохранение исторической памяти. Об этом рассказал глава МИД республики Жээнбек Кулубаев, передает РИА Новости.

«Мы всегда готовы поддерживать совместные усилия по сохранению памяти и защите исторической правды, недопущению искажений и фальсификации фактов Второй мировой войны», — заявил дипломат.

Он добавил, что участие военных из республики в Параде Победы 9 мая в Москве было призвано подчеркнуть, что киргизский народ чтит подвиги своих предков и их вклад в победу над нацистской Германией.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Киргизию с официальным визитом. 29 и 30 июня министр встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.