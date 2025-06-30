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13:02, 30 июня 2025Россия

Названа предварительная причина взрыва в Москве

РИА Новости: Причиной взрыва в Перово стало возгорание дизельного котла
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Взрыв и пожар в Перово на востоке Москвы произошел, по предварительным данным, из-за возгорания дизельного котла. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

Как уточнили в МЧС, пожар, возникший после взрыва, полностью потушили. Источник ТАСС в оперативных службах, в свою очередь, уточнил, что дизельный котел, который загорелся, находился в металлическом контейнере, который стоял с торца здания, где расположена гостиница.

Взрыв на улице Плеханова в Перово прогремел днем в понедельник, 30 июня. На востоке Москвы мог взорваться автомобиль. Впоследствии в близлежащем здании начался пожар — огнем оказался охвачен фасад с первого по третий этажи.

В сети впоследствии появилось видео с места происшествия — на них виден мощный пожар. Также был опубликован момент взрыва на улице Плеханова.

ЖЗЛ
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