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20:19, 30 июня 2025Россия

В России сравнили свадьбы несовершеннолетнего сына Кадырова и Джеффа Безоса

Политолог Бовт: Свадьба Адама Кадырова в чем-то была покруче чем у Джеффа Безоса
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Свадьбу несовершеннолетнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова, Адама, можно сравнить с бракосочетанием американского мультимиллиардера Джеффа Безоса. Об этом заявил российский политолог Георгий Бовт в Telegram.

По его словам, мероприятие в Чечне, на котором жениха заметили с золотым пистолетом и часами за два миллиарда рублей, как минимум не уступало свадьбе Безоса, а в чем-то оказалось и «покруче» последнего.

«К тому (Безосу — прим. "Ленты.ру") такие важные российские чиновники не пожаловали. Не заслужил ибо», — пошутил Бовт о приезде на торжество министров, губернаторов и политиков, среди которых были вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак.

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Как ранее заявил Рамзан Кадыров, на свадьбу сына кроме вице-премьеров приезжали полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также главы других регионов, звезды мирового спорта и деятели науки, культуры и религии, имена которых политик не раскрыл. Кроме того, среди гостей были послы Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Казахстана.

В свою очередь, Безос потратил на свадебные мероприятия в Венеции от 46 до 56 миллионов долларов. В списке приглашенных были Ева Лонгория, Кэти Перри с Орландо Блумом, Крис Дженнер и Ким Кардашьян, Опра Кинг, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и другие звезды и бизнесмены, а также Карли Клосс, Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером, Диана фон Фюрстенберг, Эндрю Гарфилд, Тоби Магуайр и Леонардо Ди Каприо с Витторией Черетти.

ЖЗЛ
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