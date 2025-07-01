Депутат Чепа: Целесообразность ударов ВСУ Storm Shadow по Донецку непонятна

Целесообразность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатыми ракетами Storm Shadow по мирному Донецку непонятна, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Реакцией на атаку он поделился с «Лентой.ру».

В понедельник, 30 июня, ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow и ударными беспилотниками. В результате обстрела оказались повреждены жилые дома, гражданские инфраструктурные объекты и легковые автомобили, в которых находились гражданские лица. Жертвой удара стал один человек, еще двое, в том числе подросток, пострадали.

Украина продолжает террористические акты, нанося удары по гражданским объектам, от безысходности, предположил депутат. Он отметил, что ВСУ сдают позиции, Луганская народная республика (ЛНР) была полностью освобождена, наступательные действия продолжаются на многих других направлениях.

Это вызывает особую злобу у Киева, и они предпринимают определенные действия террористического характера, преподнося это в средствах массовой информации как удары по военным объектам. Целесообразность этих ударов непонятна, то есть никакого военного эффекта от этих ударов нету, они несут только озлобленность у населения Алексей Чепа депутат Госдумы

Ранее появились кадры с места атаки ВСУ в Донецке, где началось несколько пожаров. На опубликованной видеозаписи видно, что в центре города пылает несколько зданий. Сотрудники МЧС борются с пламенем.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российские военные заняли всю территорию региона.

