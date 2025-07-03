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16:36, 3 июля 2025Экономика

Пермских метеорологов затопило ливневыми водами

В Перми ливневыми водами затопило несколько этажей ГИС-центра
Виктория Клабукова

Фото: Серж Винтер / РИА Новости

Ливень застал врасплох пермских метеорологов. Городской Центр геоинформационных систем (ГИС-центр) оказался затоплен. Видео с места событий публикует сообщество Кафедры картографии и геоинформатики университета в соцсети «ВКонтакте».

Напора дождевой воды не выдержали инженерные коммуникации в здании. На кадрах видно, как вода бурным потоком льется из сломанной трубы на лестничной площадке, стекая по лестнице. В комментариях подписчики сообщества предположили, что к коммунальной аварии привели ошибки в выведении ливневой системы.

Ранее тропический ливень обрушился на другой российский город, Хабаровск. Буря повалила десятки деревьев и оставила без света пять микрорайонов. Накануне ураган пронесся по Магнитогорску. Порывом ветра с крыши одного из местных фитнес-центров сорвало кровлю. Рухнув на тротуар, она повредила припаркованные неподалеку автомобили. Торнадо застали и жители села Чигири Амурской области. Буря стихла так же быстро, как и началась, и не повлекла много разрушений.

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