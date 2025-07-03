В России нашли способ умерить кредитный пыл одной категории россиян

«Известия»: Банки призвали не выдавать займы клиентам-банкротам в течение 10 лет

Представители российского банковского сектора обратились к властям с призывом не выдавать новые займы клиентам-банкротам в течение десяти лет после признания гражданина финансово несостоятельным. Об этой инициативе сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо Ассоциации российских банков (АРБ) председателю Госдумы (ГД) Вячеславу Володину.

В настоящее время в отношении вышеуказанной категории граждан действует запрет оформлять новые займы в течение пяти лет. Представители АРБ выступают за резкое ужесточение требований к клиентам-банкротам, требуя увеличить эти сроки вдвое. Данная мера, по мнению авторов инициативы, охладит кредитный пыл подобного рода граждан и оградит их от очередных неподъемных займовых обязательств.

Кроме того, члены ассоциации призывают власти ввести еще ряд требований в отношении обанкротившихся россиян. В частности, предлагается не освобождать неработающих граждан от действующих долговых обязательств и автоматически не списывать долг клиентам, которые не приводят объективных причин потери денег. Последние случаи, считают в АРБ, следует отдать на дополнительный разбор в финансовые организации.

В отношении недобросовестных заемщиков российские банки уже используют ряд механизмов, напоминает глава юридического департамента криптоброкера Cifra Markets Дмитрий Зикрацкий. В частности, финорганизации выдают займы подобным клиентам только под залог имущества или поручительство. Кроме того, банки формируют резервы под проблемные кредиты с выдачей их под повышенные ставки. В то же время в АРБ считают, что предложенные ассоциацией дополнительные инициативы помогут улучшить финансовую дисциплину заемщиков.

Об ужесточении мер по борьбе с недобросовестным кредитованием в России свидетельствует в том числе недавнее решение суда в отношении одного из таких проблемных клиентов. Россиянину запретили банкротиться после роскошной жизни взаймы. Сотрудник неназванного банка набрал множество кредитов, чтобы «ни в чем себе не отказывать», а потом захотел списать накопившуюся значительную задолженность посредством процедуры банкротства. Однако суд в итоге не встал на его сторону и запретил ему это делать. Инстанция объяснила свое решение тем, что сотрудник финорганизации намеренно залез в долги с целью приобрести дорогую брендовую одежду, регулярно посещать люксовые рестораны и заказывать элитное такси. Суд посчитал подобное финансовое поведение безответственным и постановил не списывать долги с проблемного клиента.