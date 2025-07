Найден способ избежать развития пищевой аллергии

JACI: Раннее введение в рацион яиц и арахиса снижает риск пищевой аллергии

Введение яиц и арахисовой пасты в рацион младенца примерно в возрасте шести месяцев может существенно снизить риск развития опасной пищевой аллергии. К такому выводу пришли австралийские ученые из Kids Research Institute, опубликовав результаты крупного исследования в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

Ранее считалось, что потенциальные аллергены нужно откладывать до года, особенно если в семье есть случаи аллергии. Однако новые данные показывают обратное: чем раньше ребенок попробует яйца и арахис, тем меньше вероятность, что организм будет воспринимать их как угрозу.

Исследование сравнивало две группы детей из семей с высоким риском аллергий. В одной группе яйца и арахис вводили после 10 месяцев, в другой — в районе шести месяцев согласно новым рекомендациям. Результаты оказались однозначными: у «ранней» группы частота аллергии на яйца снизилась с 12 до 3 процентов, а на арахис — с 6 до 1 процента.

Авторы подчеркивают, что особенно важно своевременно доносить эти рекомендации до родителей. Чем больше семей будут информированы, тем ниже станет распространенность аллергии в обществе.

Ранее ученые выяснили, что повреждение кожи может способствовать развитию пищевой аллергии. Эксперименты на мышах показали: если сразу после травмы ввести в организм новый пищевой белок, иммунная система может «запомнить» его как угрозу и сформировать аллергию.