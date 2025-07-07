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16:48, 7 июля 2025Россия

Появились подробности о времени смерти Старовойта

Shot: Старовойт мог уйти из жизни за сутки до появления сообщений об увольнении
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал IZ.RU

Экс-глава Минтранса России Роман Старовойт мог уйти из жизни за сутки до появления сообщений о его увольнении с должности. Подробности о времени его смерти появились в Telegram-канале Shot.

По предварительным данным, Старовойт мог покончить с собой в ночь с субботы (5 июля) на воскресенье (6 июля).

До этого депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов, подтверждая журналистам информацию о смерти Старовойта, отмечал, что это произошло «достаточно давно».

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Ранее информацию о самоубийстве чиновника подтвердил Следственный комитет. По данным ведомства, его тело обнаружили в личном автомобиле с огнестрельным ранением. Рядом с ним нашли наградной пистолет Макарова.

Утром в понедельник, 7 июля, стало известно об увольнении Старовойта с поста министра транспорта. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. В Кремле заявили, что увольнение министра не связано с утратой доверия.

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