Путин и Лавров выступили на саммите БРИКС. Что сказали они и другие лидеры о ситуации в мире?

Лавров на саммите БРИКС: Доверие к доллару подорвали санкции и рост госдолга США

Президент России Владимир Путин присоединился к саммиту БРИКС, который проходил в Рио-де-Жанейро. Российский лидер выступил по видеосвязи.

Помощник президента Юрий Ушаков объяснял это сложностями в контексте требований Международного уголовного суда.

До этого на мероприятие прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На машине его кортежа была прикреплена надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!»

XVIII саммит БРИКС в 2026 году состоится в Индии. В 2025 году саммит прошел в Бразилии, которая стала председателем объединения с 1 января. В 2024 году БРИКС возглавляла Россия, а саммит прошел в Казани.

Лавров высказался о госдолге США и роли доллара

Рост госдолга США вышел из-под контроля, а доверие к американской валюте из-за незаконных санкций было подорвано, отметил Лавров.

Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано Сергей Лавров глава МИД России

По его словам, пандемия коронавируса обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы. По мнению министра, проблемы глобального экономического миропорядка усугубились из-за односторонних санкций, а также использования доллара как оружия для «наказания» некоторых стран.

Путин оценил роль БРИКС в мире

Владимир Путин на саммите рассказал, что объединение по экономическим показателям кратно превосходит другие объединения, включая в том числе G7. Российский лидер указал, что совокупность ВВП «Группы семи» по данным на 2025 год фактически на четверть ниже.

На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40 процентов мировой экономики Владимир Путин президент России

Он уточнил, что совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает 77 триллионов долларов по данным МВФ за текущий год.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев также указал, что отметил, что на долю БРИКС приходится около 40 процентов мирового ВВП, в то время как на страны G7 — менее 29. Кроме того, страны блока составляют 45 процентов населения мира. Он заявил о наступлении времени стран глобального Юга.

В России заявили о меняющемся мировом порядке

Российский лидер подчеркнул, что процесс смены мирового порядка продолжает набирать обороты.

Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда Владимир Путин президент России

По его словам, на смену старому укладу приходит «более справедливый многополярный мир». Путин подчеркнул, что процесс смены миропорядка набирает обороты.

С аналогичным заявлением выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что традиционная модель глобализации уходит в прошлое.

Многополярность — это не выбор, а объективная реальность, которая приходит на смену устаревшей неолиберальной модели, построенной по сути на неоколониальных практиках. Традиционная парадигма глобализации с преобладающей ролью так называемых развитых государств Запада уходит в прошлое Сергей Лавров глава МИД России

Лавров также отметил, что Запад все более агрессивно пытается внедрить свои идеологические ультиматумы в диалог по целям устойчивого развития. Он добавил, что для устранения дисбалансов и мобилизации ресурсов в целях развития Россия предложила создать в рамках БРИКС новую инвестиционную платформу с участием Нового банка развития (НБР).

Путин назвал итоговую декларацию хорошим заделом для дальнейшего взаимодействия. «Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества», — подчеркнул российский лидер.

Лидеры стран БРИКС выпустили совместную декларацию

Лидеры стран БРИКС выпустили совместную декларацию по итогам заседаний, в которой обратили внимание на ряд наиболее острых вопросов и выразили свою позицию по актуальным международным темам. В частности, они осудили удары по Ирану и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, выразив обеспокоенность эскалацией.

В итоговом документе саммита в Рио-де-Жанейро лидеры отметили, что обеспокоены целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантией МАГАТЭ. Они осудили все нарушения международного гуманитарного права, включая преднамеренные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты.

Мы подчеркиваем необходимость решения вопроса ответственности за все нарушения международного гуманитарного права Декларация саммита БРИКС

Политики заявили, что такие нарушения международного права подрывают перспективы прочного мира.

Страны БРИКС выразили надежду на достижение мира на Украине

Страны БРИКС выразили надежду, что нынешние усилия по урегулированию на Украине приведут к мирному соглашению.

Мы ценим актуальные предложения посредничества, включая африканскую мирную инициативу и группу «Друзья мира», направленные на мирное решение конфликта через диалог и дипломатию. Мы ожидаем, что текущие усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию Декларация саммита БРИКС

Политики также осудили атаки на железные дороги и мосты в трех российских регионах. «Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года», — говорится в итоговой декларации. Кроме того, в документе отмечено, что это привело к многочисленных жертвам, в том числе и среди детей.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва призвал к углублению диалога для прекращения конфликта на Украине. Глава государства заявил, что вовлеченных в конфликт на Украине сторон важно углубить диалог с расчетом на прекращение огня и прочный мир.

Глава МИД России Сергей Лавров, также посетивший саммит, подсчитал, что с 2022 года Всемирный банк с 2022 года выделил Украине почти 54 миллиарда долларов. При этом Международный валютный фонд (МВФ) одобрил в 2023-м беспрецедентный кредит на 15,6 миллиарда долларов. «В совокупности эти суммы вдвое превышают ежегодные объемы ассигнований по линии Бреттон-Вудских структур всем странам Африки», — сравнил он.

Министр добавил, что вместо помощи развивающимся странам Запад ставит в приоритет политические мотивы.

