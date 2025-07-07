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15:12, 7 июля 2025Экономика

Россия стала главным покупателем одного вида продукции из Узбекистана

РИА Новости: РФ оказалась главным импортером лимонов из Узбекистана в январе-мае
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По итогам первых пяти месяцев 2025 года Россия оказалась главным импортером лимонов из Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Национального комитета по статистике среднеазиатской республики.

За отчетный период в Россию отправили в общей сложности 1,051 тысячи тонн этих цитрусовых. На долю РФ пришлось 60,4 процента всего узбекистанского экспорта лимонов. В топ-3 импортеров также вошли Казахстан (603 тонны) и Киргизия (81 тонна). В целом за январь-май из Узбекистана за рубеж иностранным покупателям отправили 1740 тонн лимонов. В сравнении с тем же периодом прошлого года показатель увеличился на 4,6 процента, или на 77 тонн. Стоимость экспорта составила 2,8 миллиона долларов.

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Резкое наращивание импорта лимонов из Узбекистана в Россию происходит на фоне стремительного сокращения поставок этого вида цитрусовых из Турции. Так, в апреле 2025 года поставки в РФ упали до пятилетнего минимума и составили 5,6 тысячи тонн. На этом фоне некоторые эксперты предупреждали о возможном росте цен на лимоны в России.

Глава Министерства торговли Турции Омер Болат объяснил подобную динамику последствиями масштабных заморозков в провинциях Мерсин, Адана и Хатай на юге государства. На этом фоне местные власти решили приостановить экспорт лимонов с 15 мая. Несмотря на это, за первые четыре месяца 2025 года Турция смогла сохранить за собой статус важного поставщика лимонов на российский рынок. Приостановка экспорта из этой страны, отмечал кандидат экономических наук Михаил Беляев, не должна привести к дефициту в РФ, так как можно наладить импорт из альтернативных стран-экспортеров, в том числе из государств Средней Азии.

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