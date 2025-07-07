Россияне стали лечить зубы в домашних условиях наборами из интернета. Они сами ставят пломбы и наращивают зубы гель-лаком

«Известия»: В РФ взлетел спрос на набор для самостоятельного пломбирования зубов

В России вырос спрос на наборы для лечения зубов в домашних условиях. Покупатели ставят пломбы и наращивают зубы гель-лаком наборами из интернета.

В такой набор входят инструменты и пломбировочные материалы, предназначенные для временного, но не долгосрочного пломбирования. Такие наборы могут использоваться, например, для изоляции кариозных полостей или защиты зуба в ожидании визита к стоматологу. Поставить временные пломбы может любой желающий, чтобы прикрыть кариес, скол, потемнение и другие визуально заметные недостатки.

Цена на наборы для самолечения зубов увеличилась в пять раз

Средняя стоимость подобных наборов на маркетплейсах доходит до 908 рублей. Из-за повышенного спроса цена увеличилась примерно в пять раз — раньше эти наборы продавали за 150-200 рублей.

Заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько отметила, что взлетевший спрос на наборы может быть связан с подорожанием услуг стоматологов и россияне таким образом пытаются сэкономить.

«Это не лечение — это маскировка симптомов, которая часто приводит к еще более серьезным последствиям», — сказала она.

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Большая часть оборудования и материалов для лечения зубов поступала из-за границы, и сейчас, в связи с санкциями и сложной логистикой, услуги стоматологов резко подорожали.

Президент Стоматологической ассоциации России Ринат Салеев также сообщил, что зачастую на приемах у врача пациенты скрывают факт самостоятельного пломбирования зубов. По его словам, дантисты крайне отрицательно относятся к продаже любых пломб для домашнего пользования.

Россиян предупредили об опасности наращивания зубов гель-лаком https://lenta.ru/news/2025/05/16/rossiyan-predupredili-ob-opasnosti-naraschivaniya-zubov-gel-lakom/

По словам стоматолога-ортодонта Марии Балакиревой, наращивать зубы с помощью базы для наращивания ногтей крайне опасно по нескольким причинам. В итоге человек может вовсе лишиться зуба.

Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами Мария Балакирева стоматолог-ортодонт

Фото: LariBat / Shutterstock / Fotodom

Также неправильно наращенная пломба может спровоцировать повторный скол зуба, так как зубочелюстная система не будет равномерно распределять нагрузку. В итоге скол может уйти еще глубже в ткань под десну, и придется удалять зуб.

Врач упомянула и об аллергической реакции, которая может начаться при попадании гель-лака на слизистую. А при попадании со слюной в желудочно-кишечный тракт человека ждет сильная интоксикация и анафилактический шок.