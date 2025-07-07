В России вырос спрос на наборы для лечения зубов в домашних условиях. Покупатели ставят пломбы и наращивают зубы гель-лаком наборами из интернета.
В такой набор входят инструменты и пломбировочные материалы, предназначенные для временного, но не долгосрочного пломбирования. Такие наборы могут использоваться, например, для изоляции кариозных полостей или защиты зуба в ожидании визита к стоматологу. Поставить временные пломбы может любой желающий, чтобы прикрыть кариес, скол, потемнение и другие визуально заметные недостатки.
Цена на наборы для самолечения зубов увеличилась в пять раз
Средняя стоимость подобных наборов на маркетплейсах доходит до 908 рублей. Из-за повышенного спроса цена увеличилась примерно в пять раз — раньше эти наборы продавали за 150-200 рублей.
Заведующая ортодонтическим отделением Eurokappa Clinic Виктория Радько отметила, что взлетевший спрос на наборы может быть связан с подорожанием услуг стоматологов и россияне таким образом пытаются сэкономить.
«Это не лечение — это маскировка симптомов, которая часто приводит к еще более серьезным последствиям», — сказала она.
Большая часть оборудования и материалов для лечения зубов поступала из-за границы, и сейчас, в связи с санкциями и сложной логистикой, услуги стоматологов резко подорожали.
Президент Стоматологической ассоциации России Ринат Салеев также сообщил, что зачастую на приемах у врача пациенты скрывают факт самостоятельного пломбирования зубов. По его словам, дантисты крайне отрицательно относятся к продаже любых пломб для домашнего пользования.
Россиян предупредили об опасности наращивания зубов гель-лаком https://lenta.ru/news/2025/05/16/rossiyan-predupredili-ob-opasnosti-naraschivaniya-zubov-gel-lakom/
По словам стоматолога-ортодонта Марии Балакиревой, наращивать зубы с помощью базы для наращивания ногтей крайне опасно по нескольким причинам. В итоге человек может вовсе лишиться зуба.
Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами
Также неправильно наращенная пломба может спровоцировать повторный скол зуба, так как зубочелюстная система не будет равномерно распределять нагрузку. В итоге скол может уйти еще глубже в ткань под десну, и придется удалять зуб.
Врач упомянула и об аллергической реакции, которая может начаться при попадании гель-лака на слизистую. А при попадании со слюной в желудочно-кишечный тракт человека ждет сильная интоксикация и анафилактический шок.