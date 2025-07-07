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08:04, 7 июля 2025Силовые структуры

Следователи начали проверку жесткой посадки вертолета в Адыгее

СК: Началась проверка после посадки вертолета Bell-407, задевшего столб в Адыгее
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Доследственная проверка началась по факту жесткой посадки вертолета Bell-407 в Адыгее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Вертолет Bell-407 совершал частный полет в воскресенье, 6 июля. Неподалеку от поселка Учебное лесничество воздушное судно задело фонарный столб, а затем жестко приземлилось на грунт.

В результате жесткой посадки пострадал пилот, сейчас он находится в больнице. Кроме пилота в кабине никого не было.

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