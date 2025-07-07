Следователи начали проверку жесткой посадки вертолета в Адыгее

Доследственная проверка началась по факту жесткой посадки вертолета Bell-407 в Адыгее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Вертолет Bell-407 совершал частный полет в воскресенье, 6 июля. Неподалеку от поселка Учебное лесничество воздушное судно задело фонарный столб, а затем жестко приземлилось на грунт.
В результате жесткой посадки пострадал пилот, сейчас он находится в больнице. Кроме пилота в кабине никого не было.