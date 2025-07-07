Теннисист Рублев проиграл Алькарасу и вылетел с Уимблдона

Алькарас обыграл Рублева и вышел в четвертьфинал Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублев завершил свое выступление на Уимблдоне, уступив матч действующему чемпиону Карлосу Алькарасу, сообщает РИА Новости.

Алькарас был посеян на турнире под вторым номером, Рублев — под 14-м. Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца. В целом игра длилась 2 часа 43 минуты, а счет по личным встречам между теннисистам стал 3-1 в пользу Алькараса.

В четвертьфинале испанец, который одержал победу на двух последних Уимблдонских турнирах, будет играть против уроженца Британии Кэмерона Норри.

В начале июня Рублев проиграл первой ракетке мира Синнеру и вылетел с «Ролан Гаррос».