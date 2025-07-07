Заключенного в тюрьму за секс с 17-летней девушкой в Дубае освободили

Британского туриста, заключенного в тюрьму за секс с 17-летней девушкой в Дубае, освободили спустя семь месяцев. Об этом пишет Daily Mail.

Группа активистов Detained in Dubai заявила, что 19-летний Маркус Факана получил королевское помилование от правителя Дубая — шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. Житель Тоттенхэма вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Великобританию в четверг, 3 июля.

Освобождение британца стало результатом постоянного давления со стороны юридических и правозащитных групп, общественного резонанса, дипломатических обсуждений и королевского ходатайства о помиловании, говорится в материале.

По данным издания, Факана был арестован и заключен в тюрьму в 2024 году за интимную близость с соотечественницей, с которой он познакомился во время отдыха в роскошном отеле Дубая. Ей оставалось всего несколько месяцев до совершеннолетия. Мать девушки сообщила о произошедшем властям ОАЭ после того, как увидела переписку между своей дочерью и Факаном, когда вернулась в Великобританию.

Ранее другой турист из США оказался под угрозой тюрьмы в Дубае за нарушение малоизвестного закона, запрещающего критику в интернете. Он опубликовал негативный отзыв о груминг-салоне для собак.