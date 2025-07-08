Аферисты, заговорщики, коррупционеры. Какие высокопоставленные чиновники России и СССР покончили с собой и чем они известны?

В морге Одинцово завершилось опознание тела экс-министра транспорта Старовойта

В понедельник, 7 июля, в Одинцовском районе Подмосковья совершил самоубийство экс-министр транспорта и бывший курский губернатор Роман Старовойт. По основной версии, бывший первый заместитель Романа Старовойта и преемник на посту главы региона Алексей Смирнов, арестованный по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений, дал на него показания. 8 июля завершилась процедура опознания политика в морге Одинцово. «Лента.ру» вспомнила о других случаях, когда высшие советские и российские чиновники сводили счеты с жизнью.

Современная Россия

2008 год: Виктор Власов, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России

21 февраля 2008 года в рабочем кабинете покончил с собой генерал-полковник Виктор Власов, начальник Главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России и исполняющий обязанности начальника Службы обустройства и расквартирования военного ведомства.

Сообщалось, что накануне вечером он имел неприятную беседу с тогдашним главой Министерства обороны Анатолием Сердюковым. Содержание разговора осталось неизвестным, однако, по словам знакомых генерала, с работы он вернулся в подавленном состоянии

Виктор Власов Фото: Виталий Белоусов / ТАСС

При этом за несколько минут до выстрела из кабинета Власова вышли двое неизвестных посетителей. Также известно, что в день самоубийства Власову предстояло делать доклад в Госдуме. Примерно за неделю до этого генерал написал рапорт об увольнении и сам отнес его министру обороны.

2014 год: Борис Колесников, экс-замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России

Летом 2014 года на допросе в Следственном комитете покончил с собой ключевой фигурант громкого дела о коррупции в антикоррупционном управлении МВД генерал-майор Борис Колесников. По крайней мере, так звучит основная версия.

«Неожиданно выбежав из туалета и сбив с ног сотрудника полиции, а затем и второго конвойного, который находился в коридоре, Колесников выскочил на балкон и ******* [покончил с собой]. В результате полученных травм он скончался», — заявил тогда представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Борис Колесников Фото: Алексей Ничукин / РИА Новости

Колесникову было предъявлено обвинение в организации провокации взятки, превышении должностных полномочий и организации преступного сообщества. По версии следствия, он и его подчиненные взяли в разработку высокопоставленного сотрудника ФСБ. Утверждалось, что они планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их «под крышу» за 10 тысяч долларов в месяц.

«Синдром внезапной русской смерти»

Ранее в июле сообщалось, что в России за последние годы погибли не менее 27 топ-менеджеров крупных компаний, включая нефтяных гигантов. Большинство случаев пришлось на 2022 год, когда было зафиксировано не менее 18 смертей. Падение из окон, самоубийство, сердечный приступ и семейные трагедии стали причиной появления на Западе термина «синдром внезапной русской смерти», впервые упомянутого The Atlantic в декабре 2022 года. Издание связывает эти случаи с конфликтом на Украине и санкциями.

Советский Союз

1936 год: Михаил Томский, член Политбюро ЦК ВКП(б)

Михаил Томский — старый большевик и активный участник революции 1917 года. В середине 1920-х он поддержал Сталина во внутрипартийной борьбе против Зиновьева и Каменева, однако позднее вместе с Бухариным и Рыковым выступил против сворачивания нэпа.

Михаил Томский Фото: Public domain / Wikipedia

Это решение оказалось фатальным для Томского. Оппонентов Сталина объявили «правой оппозицией», ее лидеры лишились своего политического влияния и постов. В начале 1930-х Томского перевели на незначительную для его уровня должность. Узнав из газет о том, что давние недруги Зиновьев и Каменев в ходе так называемого Первого московского процесса начали давать показания против Томского и его соратников, он впал в глубокую депрессию и свел счеты с жизнью на своей подмосковной даче.

В своем предсмертном письме Сталину Томский просил не трогать его семью, однако ее все равно репрессировали

1947 год: Петр Иванов, исполняющий обязанности первого секретаря Калининградского обкома ВКП(б)

В ночь на 18 июня 1947 года в Калининграде покончил с собой исполняющий обязанности первого секретаря Калининградского обкома ВКП(б) Петр Иванов — эту должность можно сравнить с губернаторской. Незадолго до этого, 28 мая, он написал письмо Иосифу Сталину, в котором подробно сообщил о бедственном положении дел в регионе, ставшем советским всего пару лет назад: голод, преступность и нежелание военных передавать гражданским властям реальное управление «трофейной» территорией. Иванов был срочно вызван в Москву, затем в Калининград прибыла комиссия. Однако столичные чиновники, уловив настроение Сталина, посчитали Иванова стукачом и распространителем упаднических настроений.

Как раз во время работы комиссии и произошло самоубийство Иванова, причем информацию о нем решили не разглашать. Вместо этого буднично назначили нового первого секретаря

Декабрь 1946 года. СССР. Калининград Фото: Валентин Хухлаев / ТАСС

И тут же регион включили в пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР. Туда пошли составы с продуктами и сельхозтехникой. Некоторые считают, что Петр Иванов ценой своей жизни спас многих от голодной смерти.

1960 год: Алексей Ларионов, первый секретарь Рязанского обкома КПСС

Другим советским «губернатором», повторившим печальную судьбу Петра Иванова, стал первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ларионов. Обстоятельства его гибели тоже связаны с сельским хозяйством — традиционно губительной для советских чиновников сферы. Правда, Ларионова трудно заподозрить в преследовании благородных целей.

В 1959 году он выступил с амбициозным заявлением, пообещав за один год утроить государственные заготовки мяса в области. Возможно, это было обещано под давлением тогдашнего лидера СССР Никиты Хрущева, который стремился «догнать и перегнать Америку» по молоку и мясу. Обещания, несмотря на их очевидную для специалистов нереальность, были утверждены и опубликованы в «Правде». Ларионова заранее наградили медалью Героя Социалистического Труда.

Ценой невероятных усилий план был выполнен. Как и было обещано, «рязанское чудо» дало государству 150 тысяч тонн мяса. Для этого пришлось забить весь приплод, а также забрать скот, выращенный крестьянами в своих хозяйствах, и даже закупать мясо в соседних областях за счет средств из общественных фондов

Алексей Ларионов Фото: Wikipedia

Однако природу не обманешь. На следующий год регион едва «наскреб» 30 тысяч тонн мяса. Ларионов не смог пережить провала и покончил с собой, хотя официально об этом, как и в случае с Ивановым, не говорилось.

1984 год: Николай Щелоков, экс-министр внутренних дел СССР

Одним из самых высокопоставленных советских чиновников, покончивших с собой, был многолетний министр внутренних дел Николай Щелоков. Распространено мнение, что тогдашний лидер СССР Леонид Брежнев видел в нем альтернативный центр силы, чтобы уравновесить влияние главы КГБ Юрия Андропова. В подтверждение этой версии говорит тот факт, что Щелоков был снят с поста главы МВД в декабре 1982 года, всего через месяц после смерти Брежнева, которого на посту генсека сменил как раз Андропов.

Экс-министра обвинили в коррупции. В феврале 1983-го совершила самоубийство его жена. Летом того же года Щелоков был выведен из состава ЦК КПСС. В ноябре 1984 года, уже при новом генсеке Константине Черненко, его лишили звания генерала армии, а еще через месяц Щелокова исключили из КПСС и лишили всех государственных наград, кроме боевых

Николай Щелоков Фото: Владимир Савостьянов / ТАСС

После этого он написал Черненко письмо, в котором заявил о своей невиновности и просил не трогать детей. 13 декабря 1984 года Щелоков свел счеты с жизнью.

1991 год: жертвы провала августовского путча ГКЧП

Целая череда самоубийств высших государственных чиновников произошла после провала путча ГКЧП в августе 1991 года. Интересно, что не все они имели отношение к организовавшему выступление комитету, а кто-то и вовсе уже находился на пенсии.

Борис Пуго, как и Щелоков, занимал пост министра внутренних дел СССР. Он был одним из участников ГКЧП. 22 августа 1991 года глава МВД вместе с женой совершил самоубийство в своей квартире в Москве

Борис Пуго Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Спустя два дня после Пуго, 24 августа 1991 года, в своем кабинете в Кремле свел счеты с жизнью сторонник ГКЧП (хотя и не член комитета) маршал Сергей Ахромеев.

После этого совершили самоубийство еще три высших советских чиновника, также напрямую не связанных с ГКЧП. Среди них управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина (26 августа), его предшественник на этом посту Георгий Павлов (6 октября), а также бывший завсектором США международного отдела ЦК КПСС Дмитрий Лисоволик (17 октября).