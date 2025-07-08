В российском городе захотели ввести новый налог для такси и доставок

Глава Заксобрания Бельский: В Петербурге могут ввести налог для такси и доставок

Власти Санкт-Петербурга обсуждают вариант введения нового налога для операторов такси, доставки и каршеринга. Об этом заявил глава Законодательного собрания (Заксобрания) мегаполиса Александр Бельский. Его слова приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Поводом для подобного рода инициативы послужила растущая нагрузка на городскую дорожную сеть, которая влечет за собой значительные неудобства для жителей, отметил председатель Заксобрания. Кроме того, отметил он, власти фиксируют увеличение числа машин, зарегистрированных в других российских регионах. Все это также создает проблемы для дорожной инфраструктуры, посетовал Бельский.

Ряд автовладельцев, добавил он, покупают машины в регионах с более низкими налоговыми ставками, а затем перевозят их в Санкт-Петербург для работы в различных отраслях, включая сферы такси и доставки товаров. Укоренившуюся практику Бельский назвал «не совсем справедливой» для города. Введение нового налога, по его мнению, поспособствовало решению этой проблемы. Представители бизнеса, выразил надежду Бельский, «скрипя, но все же пойдут навстречу» местным властям.