Найден простой способ замедлить возрастные изменения мозга

Imaging Neurosci: Игра на музыкальных инструментах замедляет старение мозга

Даже в пожилом возрасте начать играть на музыкальном инструменте — полезно для мозга. Ученые из Киотского университета выяснили: такая практика помогает сохранить память и замедлить возрастные изменения в структурах мозга. Результаты опубликованы в журнале Imaging Neuroscience.

В исследовании приняли участие 70-летние добровольцы. Часть из них начала учиться играть на музыкальном инструменте и занималась более трех лет, другие — прекратили через несколько месяцев. Спустя четыре года у всех участников проверили память и сделали МРТ.

Оказалось, что у тех, кто продолжал играть, не только сохранилась память, но и не уменьшился объем серого вещества в отделе мозга, связанном с когнитивной функцией. Также у них активнее работал мозжечок, участвующий в координации движений и обработке информации.

Авторы подчеркивают: музыка — это доступный и эффективный способ сохранить умственную активность с возрастом. Особенно она полезна тем, кто не может заниматься спортом по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что кетодиета может влиять на работу мозга. Всего три недели такого рациона усиливают кровоток и повышают уровень BDNF — белка, связанного с памятью и нейропластичностью.