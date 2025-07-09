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13:06, 9 июля 2025Наука и техника

Найден простой способ замедлить возрастные изменения мозга

Imaging Neurosci: Игра на музыкальных инструментах замедляет старение мозга
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom  

Даже в пожилом возрасте начать играть на музыкальном инструменте — полезно для мозга. Ученые из Киотского университета выяснили: такая практика помогает сохранить память и замедлить возрастные изменения в структурах мозга. Результаты опубликованы в журнале Imaging Neuroscience.

В исследовании приняли участие 70-летние добровольцы. Часть из них начала учиться играть на музыкальном инструменте и занималась более трех лет, другие — прекратили через несколько месяцев. Спустя четыре года у всех участников проверили память и сделали МРТ.

Оказалось, что у тех, кто продолжал играть, не только сохранилась память, но и не уменьшился объем серого вещества в отделе мозга, связанном с когнитивной функцией. Также у них активнее работал мозжечок, участвующий в координации движений и обработке информации.

Авторы подчеркивают: музыка — это доступный и эффективный способ сохранить умственную активность с возрастом. Особенно она полезна тем, кто не может заниматься спортом по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что кетодиета может влиять на работу мозга. Всего три недели такого рациона усиливают кровоток и повышают уровень BDNF — белка, связанного с памятью и нейропластичностью.

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