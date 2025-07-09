Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:01, 9 июля 2025Забота о себе

Женщин предупредили об опасности алкоголя во время менструации

Гинеколог Каплина предупредила об усилении менструальной боли из-за алкоголя
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jessica Christian / Unsplash

Гинеколог Ольга Каплина посоветовала женщинам отказаться от алкоголя во время менструации. Об опасных последствиях спиртных напитков в этот период она рассказала на своем YouTube-канале.

Как отметила Каплина, некоторые женщины употребляют алкоголь во время менструации, чтобы снять боль. Однако спиртные напитки, по ее словам, не помогут избавиться от дискомфортных ощущений.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Более того, алкоголь только усилит менструальные боли, а также увеличит объем выделений, предупредила врач. Это будет заметно в последующие дни после употребления спиртных напитков, уточнила она.

Ранее гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что неправильное использование тампонов чревато проблемами со здоровьем. По ее словам, у женщин даже существует риск потери конечностей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин снял с должности заместителя Лаврова

    Переговорные позиции Путина и Трампа по Украине сравнили

    Российский адвокат оценил последствия обучения в Йеле

    В Польше назвали Балтийское море внутренним морем НАТО

    Хуситы похитили гражданина России

    38-летний Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

    Раскрыта причина ухода замглавы МИД России с должности

    Беременная Ида Галич опубликовала обнаженные фото

    Зеленский вновь призвал ужесточить антироссийские санкции

    Трамп высказался о расследовании после приостановки поставки вооружений Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости