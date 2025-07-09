Женщин предупредили об опасности алкоголя во время менструации

Гинеколог Ольга Каплина посоветовала женщинам отказаться от алкоголя во время менструации. Об опасных последствиях спиртных напитков в этот период она рассказала на своем YouTube-канале.
Как отметила Каплина, некоторые женщины употребляют алкоголь во время менструации, чтобы снять боль. Однако спиртные напитки, по ее словам, не помогут избавиться от дискомфортных ощущений.
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Более того, алкоголь только усилит менструальные боли, а также увеличит объем выделений, предупредила врач. Это будет заметно в последующие дни после употребления спиртных напитков, уточнила она.
Ранее гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что неправильное использование тампонов чревато проблемами со здоровьем. По ее словам, у женщин даже существует риск потери конечностей.