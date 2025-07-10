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19:13, 10 июля 2025Мир

В МИД России ответили на угрозы Трампа

Рябков, отвечая на угрозы Трампа: БРИКС — это не антиамериканское объединение
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Межгосударственное объединение БРИКС не является антиамериканским. Так замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал угрозы президента США в сторону объединения, добавив, что в словах главы Белого дома нет ничего нового, передает РИА Новости.

«БРИКС — это совершенно не антиамериканское объединение, в повестке БРИКС абсолютно нет антиамериканской составляющей», — подчеркнул дипломат.

Рябков добавил, что Москва внимательно следит за заявлениями представителей администрации США, однако он указал на то, что в словах американского лидера «нет ничего нового».

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины в размере десяти процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. Он подчеркнул, что не собирается делать никаких исключений.

В Белом доме объяснили, что Трамп считает БРИКС угрозой американским интересам. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, американскому лидеру не нравится возможное объединение стран вокруг БРИКС, и не имеет значения, «насколько слабые или сильные» эти государства.

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