Аэропорт Санкт-Петербурга снял ограничения на полеты

Пулково: Временные ограничения на прием и вылет самолетов сняты

Аэропорт Санкт-Петербурга снял временные ограничения на прием и вылет самолетов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал авиагавани.

В Пулково возобновили обслуживание воздушных судов после ограничительных мер, которые продлились около двух часов.

По сообщению пресс-службы гавани, за период действия ограничений на запасные аэродромы ушло восемь бортов. При этом на 10:00 задержаны 28 авиарейсов. Стабилизировать расписание полетов в аэропорту планируют в течение дня.

Ранее с 8:45 Пулково начал принимать и отправлять рейсы в особом режиме до 9:45 по московскому времени. Меры по обеспечению безопасности вводили в воздушной гавани с утром 11 июля.