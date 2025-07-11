Международная федерация гимнастики пошла на уступки россиянам

FIG разрешила россиянам повторно подать заявки на получение нейтрального статуса

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским спортсменам повторно подать заявки на получение нейтрального статуса. Об этом сообщается на сайте организации.

В FIG рассказали, что на заседании исполкома были пересмотрены условия получения нейтрального статуса для россиян. Отмечается, что изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования, однако позднее они пересмотрели свое решение.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.