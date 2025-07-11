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17:37, 11 июля 2025Спорт

Международная федерация гимнастики пошла на уступки россиянам

FIG разрешила россиянам повторно подать заявки на получение нейтрального статуса
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским спортсменам повторно подать заявки на получение нейтрального статуса. Об этом сообщается на сайте организации.

В FIG рассказали, что на заседании исполкома были пересмотрены условия получения нейтрального статуса для россиян. Отмечается, что изменения коснулись критериев членства спортсменов в государственных структурах.

5 апреля Федерация гимнастики России (ФГР) заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования, однако позднее они пересмотрели свое решение.

В июле 2023 года FIG объявила о допуске россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

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