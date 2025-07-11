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19:58, 11 июля 2025Экономика

Москвичей высадили из автобуса по одной причине

В Москве пассажиров высадили из автобуса из-за жары
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

В Москве пассажиров высадили из автобуса из-за жары, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Водитель остановил рейс, поскольку в салоне было плюс 26 градусов — по его словам, при такой температуре ехать нельзя. Однако пассажиры просили остаться в транспорте, поскольку температура на улице достигла почти плюс 40 градусов.

Пятница, 11 июля, оказалась самым жарким днем в Москве с начала года. К 15 часам температура воздуха на базовой станции ВДНХ составила плюс 34,1 градуса Цельсия, что на 0,2 градуса выше значения, зафиксированного днем ранее, 10 июля — предыдущим самым теплым днем с начала года. В центре столицы, на Балчуге, воздух прогрелся до 35,2 градуса Цельсия.

Жителей столицы предупредили, что из-за жары при неправильной работе могут сломаться кондиционеры и холодильники.

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