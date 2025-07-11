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16:14, 11 июля 2025Наука и техника

На Западе оценили увеличение производства Су-34 в Новосибирске

MWM: По сравнению с 2022 годом производство российских Су-34 выросло в два раза
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Александров / Коммерсантъ

По сравнению с 2022 годом производство истребителей-бомбардировщиков Су-34 на Новосибирском авиационном заводе имени Валерия Чкалова выросло примерно в два раза. С такой оценкой выступил западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Издание со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации Вадима Бадеху заметило, что российское предприятие работает в три смены.

Согласно данным журнала, последний раз в 2025 году Воздушно-космические силы России получали Су-34 в июле. «Предыдущая партия Су-34 была поставлена ​​в середине апреля, тогда как в 2024 году сообщалось, что партии были отгружены 5 апреля, 17 июня, 2 сентября, 9 октября, 25 ноября и 23 декабря», — говорится в публикации.

MWM не исключает, что РФ выпускает Су-34 и для иностранных партнеров, например, Алжира, Ирана и Судана. «Стоимость производства самолета оценивается менее чем в 10 миллионов долларов в зависимости от курса рубля, что позволяет производить его в больших масштабах для оснащения фронтовых частей и восполнения потерь военного времени», — пишет журнал, отмечая особую роль Су-34 в применении высокоточных управляемых планирующих бомб в ходе специальной военной операции.

Ранее MWM заметил, что новые российские боевые самолеты Су-34М благодаря универсальным контейнерам разведки «Сыч» получили революционные возможности.

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