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20:14, 11 июля 2025Моя страна

Российские врачи спасли женщину с огромной опухолью

Уфимские врачи спасли 42-летнюю женщину с огромной миомой матки
Екатерина Ештокина

Фото: Casa nayafana / Shutterstock / Fotodom

Российские врачи спасли женщину с огромной миомой матки. Об этом пишет «Башинформ».

По данным агентства, женщина долго откладывала визит к врачу из-за страха потерять орган, вследствие чего опухоль достигла 45 на 38 сантиметров. Команда акушеров-гинекологов уфимской больницы применила современную методику и сохранила пациентке репродуктивный орган.

Благодаря профессионализму врачей и применению передовых технологий, пациентке была успешно проведена миомэктомия (удаление узла миомы) с сохранением матки. Этот случай демонстрирует, что даже в сложных ситуациях, благодаря современным медицинским возможностям и опыту врачей, можно найти оптимальное решение для сохранения репродуктивного здоровья женщины

представители уфимской больницы

В июне врачи прооперировали россиянку с опухолью размером с баскетбольный мяч. Гинекологи челябинской клинической больницы успешно провели сложную операцию 29-летней женщине.

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