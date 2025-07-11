Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:48, 11 июля 2025Интернет и СМИ

Жителей Петербурга предупредили о возможном ухудшении качества мобильного интернета

В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества мобильного интернета
Евгения Наумова
Евгения Наумова
СюжетОтключение интернета в Москве

Фото: voronaman / Shutterstock / Fotodom  

Власти Санкт-Петербурга предупредили жителей города о возможном ухудшении качества мобильного интернета. Об этом пишет РБК со ссылкой на пост, опубликованный на странице комитета по информатизации и связи города в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что жители Санкт-Петербурга в ближайшее время могут столкнуться с проблемами с мобильным интернетом и связью. Как пояснили в комитете, это связано с мерами безопасности.

Сейчас эта публикация удалена.

7 июля сообщалось об ограничении работы мобильного интернета в Камчатском крае. Перед этим стало известно, что работу мобильного интернета ограничили в Ярославле. В обоих случаях это объяснили усилением мер безопасности.

В середине июня жители почти трети регионов России пожаловались на проблемы с доступом в интернет. Чаще всех о неполадках сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Временные отключения мобильного интернета в России начались перед Днем Победы. В ночь на 7 мая из-за угрозы атак беспилотников его ограничили более чем в 30 российских регионах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Романа Старовойта хоронят в Петербурге. Девушка экс-министра транспорта, чиновники и не только: кто приехал на церемонию?

    Залужный попросил у США один тип вооружений

    Кадыров раскрыл подробности о боях за один населенный пункт в Сумской области

    «Калашников» отгрузил Минобороны партию ракет «Вихрь-1»

    Канье Уэста обвинили в изнасиловании

    Радимов высказался о замене «Торпедо» в РПЛ

    Правительство отказалось запрещать рекламу магов и тарологов

    Армия России заняла Зеленую Долину

    Минобороны отчиталось о групповых ударах по украинским объектам

    В России ответили на слова Зеленского о невозможности переговоров до конца обменов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости