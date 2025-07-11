Жителей Петербурга предупредили о возможном ухудшении качества мобильного интернета

В Петербурге предупредили о возможном ухудшении качества мобильного интернета

Власти Санкт-Петербурга предупредили жителей города о возможном ухудшении качества мобильного интернета. Об этом пишет РБК со ссылкой на пост, опубликованный на странице комитета по информатизации и связи города в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что жители Санкт-Петербурга в ближайшее время могут столкнуться с проблемами с мобильным интернетом и связью. Как пояснили в комитете, это связано с мерами безопасности.

Сейчас эта публикация удалена.

7 июля сообщалось об ограничении работы мобильного интернета в Камчатском крае. Перед этим стало известно, что работу мобильного интернета ограничили в Ярославле. В обоих случаях это объяснили усилением мер безопасности.

В середине июня жители почти трети регионов России пожаловались на проблемы с доступом в интернет. Чаще всех о неполадках сообщали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Временные отключения мобильного интернета в России начались перед Днем Победы. В ночь на 7 мая из-за угрозы атак беспилотников его ограничили более чем в 30 российских регионах.