Женщина была «помечена мафией» на отдыхе в Европе и узнала об этом от подписчиков

Мексиканская туристка на отдыхе в Европе была «помеченной мафией» и узнала об этом от подписчиков в сети. Видео с опасной «меткой» она выложила в TikTok.

Блогерша из Мексики Андреа отдыхала на пляже острова Майорка, Испания, когда к ней подошла женщина и подарила красный гибискус со словами: «Это будет на тебе отлично смотреться». Девушка закрепила цветок на ухе и записала видео, которое встревожило ее подписчиков.

«Девчонка, я только что смотрела видео с девушкой, которая работает в аэропорту в Испании. Она говорит, что на Майорке дарят этот цветок, чтобы дать понять мафии, что ты путешествуешь одна. Осторожнее», — написала одна из подписчиц путешественницы.

Эту теорию подтвердили и другие девушки. «Не носи этот цветок. Они на тебя нацелились», «Если вы одни, то не носите этот цветок! Они поймут, что вы без сопровождения. Так поступают мафиози», — сообщили они в комментариях, ссылаясь на предупреждение сотрудницы аэропорта.

Ранее опытная путешественница, посетившая 70 стран, назвала самое небезопасное место для одиноких женщин. А другая туристка составила список самых безопасных стран для одиноких путешественников.

