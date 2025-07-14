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11:09, 14 июля 2025Экономика

В Евросоюзе заявили о разрушении торговли с США

Еврокомиссар Шефчович: Пошлины США разрушат их торговлю с Евросоюзом
Кирилл Луцюк

Фото: Nacho Doce / Reuters

Торговля США и Европейского союза будет разрушена из-за 30-процентных пошлин, которые с 1 августа пообещал ввести Вашингтон. Об этом заявил еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, его
процитировал ТАСС.

По его словам, такой уровень пошлин фактически заблокирует торговлю ЕС и Соединенных Штатов, так как она станет практически невозможной. Еврокомиссар добавил, что в Брюсселе были разочарованы письмом главы Белого дома Дональда Трампа, в котором он предупредил о введении тарифов. Тем не менее Европейский союз намерен вести переговоры до начала последнего месяца лета.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что сомневается в успехе переговоров с Трампом о пошлинах. По ее словам, Брюссель уже готовится применить ответные тарифы. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский союз быть готовым к жестким ответным мерам против США.

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