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15:32, 15 июля 2025Экономика

Российский город затопило после мощных ливней

Новосибирск погрузился под воду после мощных ливней
Виктория Клабукова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Новосибирск накрыла волна проливных дождей. Ливневыми водами затопило почти весь город, передает портал НГС.

Дожди не прекращаются в Новосибирске с понедельника, 14 июля. В реку превратился Красный проспект, автомобилисты рассекают волны в районе Восхода. В микрорайоне Чистая слобода, также на улицах Спортивной и Кошурникова из-за неработающих ливневок потонули жилые дворы. В воду погрузился Заельцовский район, Шлюз и Академгордок. На улице Кропоткина машины буквально плывут по проезжей части, разрезая водную гладь. На фоне непогоды в городе образовались семибалльные пробки.

С выходных, 12-13 июля, череда ливней обрушилась на российскую столицу. Грозы, шквалы ветра и град наблюдали как в самой Москве, так и в области. Повалило немало деревьев, автодороги превратились в стремительные водные потоки. Во время ненастья молния ударила в Останкинскую башню. Штормовая погода сохранилась и в начале недели, но обещает сойти на нет к пятнице, 18 июля.

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