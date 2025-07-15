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12:33, 15 июля 2025Спорт

Раскрыт секрет древней китайской тренировки

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Unsplash

Журналисты Men Today раскрыли секрет древней китайской тренировки «тайцзи». Об этом сообщается на сайте издания.

Тайцзи — это вид тренировок, в которых используются упражнения с низкой ударной нагрузкой и медленные движения. Исследования показывают, что тайцзи может быть полезным в борьбе с лишним весом и помочь увеличить мышечную массу всего за несколько месяцев.

Результаты показали, что тайцзи значительно улучшает как окружность талии, так и мышечную массу. В среднем участники из этой группы потеряли около 3,38 сантиметра в окружности талии и набрали 0,87 килограмма мышц. Кроме того, подобные тренировки снижают стресс и укрепляют легкие.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала важные изменения в тренировках после 40 лет. Она заявила, что тело начинает терять мышечную массу, а базовый уровень метаболизма уменьшается.

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