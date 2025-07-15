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14:09, 15 июля 2025Наука и техника

В ЗРК «Тор» из-за СВО внесли 85 доработок

Гендиректор «Купола» Зиятдинов: В зенитный комплекс «Тор» внесли 85 доработок
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор» внесли 85 доработок, заявил в интервью журналу «Национальная оборона» генеральный директор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.

По словам руководителя, улучшения произведены на основе применения ЗРК в специальной военной операции (СВО). Из 85 доработок 60 улучшений касаются радиотехнической аппаратуры, а 25 — модернизации гусеничной машины.

«Серийно выпускается и устанавливается дополнительная бронезащита. Разработан и внедряется на боевой машине индивидуальный комплекс радиоэлектронной борьбы. В результате выросла живучесть ЗРК и безопасность экипажей», — сказал гендиректор.

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По его словам, около трети доработок внедрены на серийных образцах. Реальный коэффициент эффективности ЗРК по всем типам целей руководитель оценил в 0,9.

В феврале заместитель генерального директора Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сообщил, что российский модульный ЗРК «Тор» доработали благодаря СВО.

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