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17:43, 16 июля 2025Мир

Захарова рассказала о состоянии российских дипломатов после ударов Израиля

Захарова: Российские дипломаты не пострадали от ударов Израиля по Сирии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российских дипломатов не коснулись последствия ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Сирии Дамаску. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«[Дипломаты] не пострадали», — ответила она на соответствующий вопрос агентства.

Ранее Израиль нанес авиаудары по зданию президентского дворца и комплексу Генштаба в Дамаске. По данным сирийских СМИ, в результате израильского удара два мирных жителя получили ранения.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что Вашингтон озабочен израильскими ударами по Сирии и обсуждает этот вопрос с заинтересованным сторонами. Он добавил, что американская сторона хочет прекращения боевых действий.

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